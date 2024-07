Raddoppiano gli ispettori del lavoro in Sicilia: passano da 29 a 59, ma solo fino a dicembre

Notizie

Dal 8 luglio e fino a fine 2024 i 30 nuovi controllori inviati dal ministero affiancheranno quelli già presenti in organico

Lo scorso 8 luglio, il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro che opera nelle province dell’isola è stato potenziato con l’arrivo di nuovi 30 ispettori del lavoro (dieci ordinari e venti tecnici), che fino a dicembre opereranno assieme ai 29 già presenti. La decisione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, di inviare in Sicilia un contingente di ispettori del lavoro, d’intesa con il direttore generale di Inl, Paolo Pennesi, comincia a dare i primi risultati.

In pochi giorni le prime operazioni