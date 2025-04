Ragusa e il castello di Donnafugata, il consigliere Vitale: “L’attenzione dell’amministrazione comunale è innegabile in tutti questi anni”

Attualità

Il dibattito politico sullo stato di salute dell'antico maniero

“Il castello di Donnafugata rappresenta, da anni ormai, uno dei punti di riferimento per il turismo della nostra città. I numeri sono in crescita. E sono destinati ad aumentare ancora di più nel corso di questo 2025. Come già testimoniato in occasione delle festività pasquali e come sono certo accadrà, grazie alla possibilità di potere usufruire di un orario di ingresso continuato, in occasione dei ponti festivi del 25 aprile e del 1 maggio”.