Notizie

Ragusa e la polemica sulla indennità di funzione, il sindaco Cassì pubblica la busta paga su Facebook

"E' la stessa che percepisce, per legge, ogni altro sindaco di città capoluogo con popolazione fino a 100.000 abitanti, anche se non mi risultano polemiche a riguardo in nessuna altra città"

Di Redazione | 12 Febbraio 2025