Ragusa, per la Corte dei Conti illegittimi due incarichi conferiti dal Comune: la denuncia del consigliere Bennardo

Riflettori puntati sulle attività di coprogettazione

Con apposita pronuncia dello scorso 25 febbraio, la Corte dei Conti ha contestato il conferimento di due incarichi professionali in via diretta da parte dell’amministrazione comunale di Ragusa ad esperti per attività di coprogettazione rilevando la violazione della normativa di gara in materia di codice dei contratti. Lo comunica il consigliere comunale Federico Bennardo (nella foto). “Al di là del merito che solleva importanti interrogativi sulla gestione corretta delle risorse dei cittadini per migliaia di euro – sottolinea il consigliere Bennardo – la forma della vicenda denota una totale assenza di trasparenza nei confronti dei consiglieri comunali e quindi dei cittadini. La nota della Corte disponeva, infatti, che la stessa fosse trasmessa ai singoli consiglieri per il tramite del presidente del Consiglio comunale in modo da potere esercitare la dovuta attività di controllo in merito. Stessa vicenda che avevamo denunciato quando la stessa Corte con deliberazione n. 217/2024 aveva giudicato inefficace il sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile ed anche allora nulla era pervenuto ai consiglieri nonostante fosse specificamente previsto. Per questa ragione essendo mancata la funzione di garanzia del nostro presidente ed avendo io acquisito la pronuncia in questione (dalla sezione apposita) ho deciso di inoltrarla ai singoli consiglieri per le valutazioni del caso”.

