Rifiuti a Catania: «Il comune ha alzato bandiera bianca?»

Diverse le segnalazioni arrivate in questi giorni in redazione per quanto concerne la situazione rifiuti in città. Pubblichiamo video e foto di diverse zone ma tutte con lo stesso appello «Liberateci dai rifuti!»

La via Fiorentino è ridotta ad una discarica pubblica, topi, spazzatura di ogni genere tra le auto parcheggiate e in mezzo alla carreggiata, anche sotto le aule studio della facoltà di Giurisprudenza. Spettacolo indegno per studenti e residenti.

Da una settimana ormai questi sacchi giacciono in via Santa Maria La Grande, all’inizio della scalinata di Largo Paisiello. Rimarranno lì anche per le prossime festività?

Via Orto San Clemente, materassi e frigorifero abbandonati. Il comune ha alzato bandiera bianca?