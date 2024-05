Riforma forestale, Schifani convoca i sindacati che sospendono la protesta prevista

In Sicilia

I segretari generali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil Sicilia Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino si erano detti “preoccupati per il ritardo rispetto al percorso che era stato individuato in merito alla nuova legge sulla forestale”

I segretari di Fai, Flai, Uila Sicilia sono stati convocati dal presidente della Regione, Renato Schifani, per domani – 15 maggio – alle 9.30 nella sede dell’Assessorato all’Agricoltura a Palermo. All’ordine del giorno la riforma forestale. È stata quindi sospesa dalle organizzazioni sindacali la protesta programmata sempre per domattina a piazza Indipendenza, dinanzi a Palazzo d’Orleans. L’iniziativa era stata annunciata nelle scorse settimane per sollecitare una risposta del presidente Schifani, che ha assunto l’interim all’Agricoltura dopo le dimissioni dell’ormai ex assessore Luca Sammartino, alla richiesta di “incontro urgente” sui tempi di esame della riforma da parte della Giunta.