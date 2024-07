Rischio incendi, il 18 luglio “allerta rossa” in quattro province. Ondate di calore a Palermo

protezione civile

Per domani il livello di allerta per i roghi è alto nei territori di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani. Pre-allerta nelle altre aree

Pericolosità alta, livello di preallerta “rosso“: questa la situazione di quattro province su nove per domani 18 luglio. A scriverlo è la Protezione civile nel suo bollettino, pubblicato nel pomeriggio di oggi, sul “rischio incendi e ondate di calore”. Le province che, secondo gli esperti, saranno più soggette ai roghi, sono quelle di Agrigento, Caltanissetta, Trapani ed Enna, quest’ultima già oggi flagellata dalle fiamme in particolare nel territorio di Piazza Armerina.

Rischio “arancione” per gli incendi nelle altre province

Ma il rischio incendi, per quanto non al livello massimo, non è da sottovalutare nemmeno nelle altre aree. Per le restanti province la Protezione civile siciliana prevede il livello “arancione” di “pre-allerta”. Nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa “le condizioni meteo-climatiche e l’umidità delcombustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce”.