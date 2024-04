E’ stata una spedizione punitiva: cosa sappiamo della maxi rissa al “Caffè Europa”

catania

In cinque hanno aggredito un giovane. Una ragazza si è presentata al Cannizzaro con una ferita alla testa

Il bersaglio era preciso. Quanto accaduto domenica sera intorno alle 19,45 al Caffè Europa in corso Italia a Catania, ha il sapore di un pestaggio. Un gruppo di cinque persone ha colpito con il casco un giovane che stava consumando un drink con delle ragazze ai tavolini sistemati fuori dal locale. Sono volate sedie, piatti e bicchieri. E nella baraonda è rimasta danneggiata anche la lampada riscaldante.

Quando è arrivata la polizia gli aggressori sono fuggiti a bordo di tre scooter ma anche la vittima ha fatto perdere le sue tracce. La ricostruzione della dinamica è stata possibile grazie alla visione da parte degli agenti di alcune telecamere di video sorveglianza ma le immagini non sono molto chiare per poter arrivare a poter avere indicazioni utili a identificare i partecipanti all’azione violenta ma anche chi l’ha subita.

Al Cannizzaro, ieri sera intorno alle 20, è arrivata una ragazza rimasta coinvolta nella rissa che è stata colpita da un casco. Si tratta di una 29enne catanese con una ferita lacero-contusa alla testa che è stata trattata al pronto soccorso, suturata è stata tenuta in osservazione. Dieci i giorni di prognosi stabiliti.