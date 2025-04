Rissa e sparatoria di Monreale, esplosi una ventina di colpi di pistola

LE INDAGINI

Secondo quanto si apprende dalle prime indagini, qualche piccolo scontro tra i due gruppi ci sarebbe stato il giorno prima

Nella sparatoria di Monreale sarebbe stati esplosi una ventina di colpi di pistola.. Poi la scorsa notte la rissa sfociata in sparatoria. I giovani avrebbero avuto una prima violenta colluttazione nei pressi di una pizzeria e del pub 365 in via Benedetto D’Acquisto.

Dopo la lite alcuni palermitani sono saliti a bordo degli scooter, hanno fatto un giro e poi sono tornati di nuovo dove si trovavano i giovani seduti tra i tavolini del locale. Qui avrebbero ripreso la rissa e qualcunodi loro ha esploso almeno 20 colpi. Poi i giovani sarebbero fuggiti via da via Vescovado, la strada che porta al parcheggio.