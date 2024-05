Robot subacqueo per il primo zoom sui fondali italiani: immersione nel mare di Milazzo

Oceonografia

Pesante una tonnellata e dalla forma allungata il robot sottomarino è lungo cinque metri e ha un costo di oltre 4 milioni

Ha completato la fase di test ed è ora operativo in Sicilia il veicolo autonomo per l’esplorazione degli ambienti marini superficiali e profondi, una sorta di robot sommergibile destinato a fornire le immagini finora più dettagliate dei fondali marini. Il veicolo è dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste, che lo ha destinato al suo laboratorio nelle isole Eolie, a Panarea e che è unico ente pubblico di ricerca italiano ad avere questo veicolo autonomo sottomarino (Autonomous Underwater Vehicle, Auv) all’avanguardia.