Rubato monopattino a un rider a Palermo: due denunciati

Gli agenti di polizia hanno denunciato due uomini per il furto di un monopattino ad un rider. La denuncia è stata raccolta nel corso degli interventi di controllo sulla movida a Palermo, nella zona di Via Maqueda e via Roma e alla Vucciria. Il lavoratore ha segnalato che durante una consegna in via Maqueda gli è stato rubato il monopattino. Sono scattate le ricerche e il mezzo è stato ritrovato, grazia al gps, alla Magione. I due uomini trovati in possesso del mezzo rubato sono stati denunciati per furto e ricettazione.

