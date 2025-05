Rugby: domani Torneo Under 14 alla Cittadella del Cus Catania nel ricordo di Renato Papa

Sport

Dalle 15 sei squadre con tanti giovanissimi in campo nel ricordo dell'indimenticabile uomo di legge e di sport catanese

Tutti in campo domani nel ricordo di Renato Papa l’indimenticabile uomo di legge e formidabile giocatore prima e dirigente poi di rugby con i colori del Cus Catania (dove è stato atleta, dirigente, vicepresidente e presidente dell’Old del Cus), scomparso lo scorso gennaio lasciando un grande vuoto nel mondo della magistratura e dello sport catanese e tra tutti coloro che avevano avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le grandi doti umane e professionali.

Renato Papa, indimenticabile uomo di legge e di sport

Domani il Cus Catania per ricordare la figura di questo straordinario uomo ha organizzato un Torneo Under 14 di rugby che dalle 15 vedrà impegnate sei squadre suddivise in 2 gironi da tre. Girone A, Cus Catania, Malarazza e Syrako e Girone B, Kavallieri Malta, San Gregorio e Nissa.IL CALENDARIO. Ecco il calendario delle partite di domani dalle 15 sul campo della Cittadella Universitaria dove giocano con le squadre giovanili del Cus Catania due nipotini dell’indimenticabile Renato Papa, Mattia e Renato junior: Cus Catania-Malarazza; San Gregorio-Nissa; Cus Catania-Syrako; San Gregorio-Kavallieri Malta; Malarazza-Syrako; Kavallieri Malta-Nissa.

Renato Papa con i nipotini Mattia e Renato junior

“Sarà une bellissima occasione – ci dice il prof. Nino Puleo responsabile della sezione rugby del Cus Catania – per i nostri giovani rugbisti di onorare il suo nome sul campo”.

Renato Papa in una foto in bianconero in azione

