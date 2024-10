Rugby: domenica via alla Serie B senza l’Amatori Catania 1963 che rinuncia al torneo e c’è subito il derby Cus Catania-Messina

Sport

Doloroso forfeit del quindici etneo. Si parte (via alle 15,30 alla Cittadella Universitaria) con di fronte due squadre siciliane che partono con grandi obiettivi. Il roster dei due team

Domenica scatta il campionato di Serie B di rugby e ai nastri di partenza non ci sarà l’Amatori Catania 1963 che nella passata stagione da matricola aveva ottenuto la salvezza con tre turni di anticipo. Oggi l’annuncio del presidente Totò Trovato con una comunicazioni ai vertici federali in testa il presidente della Federugby nazionale, dopo una decisione dolorosa maturata per i tanti problemi sorti in questi ultimi mesi per la mancanza di un campo dove poter disputare il torneo e cadetto e soprattutto dove potersi allenare.

Il prof. Totò Trovato presidente dell’Amatori Catania 1963

“Ho inviato alla Fir con grande rammarico – racconta il prof. Totò Trovato – la rinuncia a partecipare al campionato nazionale di Serie B. Ciò è dovuto per svariati problemi dove al primo posto, con le relative conseguenze che ne derivano, c’è l’impossibilità di poter usufruire ancora dopo innumerevoli anni dell‘impianto sportivo Benito Paolone, nostro campo ufficiale, che è ancora chiuso è inagibile, per poter svolgere le partite di campionato e i regolari allenamenti che hanno creato demotivazione nei giocatori e alla società per il perpetuarsi di tale situazione che ci costringe a non poter svolgere in modo ottimale tutta l’attività soprattutto tecnica“.CUS CATANIA E MESSINA SUBITO DI FRONTE. Saranno così solo due le siciliane ai nastri di partenza della Serie B di rugby, Cus Catania e Messina Rugby che domenica all’esordio si troveranno subito di fronte nel primo derby siciliano della stagione in programma alle 15,30 alla Cittadella Universitaria.

Il tecnico Luca Mammana, il preparatore Roberto Cafaro, il d.t. Peppe Costantino e il prof. Nino Puleo

“Tante novità quest’anno – fa il suo esordio il prof. Nino Puleo, storico e inossidabile responsabile del settore rugby del Cus Catania – sarà infatti Luca Mammana l’head coach al posto di Giuseppe Costantino che sarà il direttore tecnico; allenatore dei trequarti Sevian Daupi, preparatore atletico il prof. Roberto Cafaro e direttore sportivo Tino Lazzara. Tante novità nella rosa da Nino Aloèche dopo tanti anni in “top ten” con il Piacenza rientra a Catania; dal Ragusa arrivano Stefano Lucenti, Gabriel Di Natale ed Erman La Rosa; il ritorno dai Briganti Librino di Alessio Panebianco e in attesa di altri giocatori che hanno chiesto di giocare col Cus. Vogliamo essere una squadra competitiva, di vertice eche possa esprimere un rugby di qualità“.

Il tecnico Luca Mammana (Cus Catania)

“Quest’anno ho l’onore è il privilegio – aggiunge emozionato il neo tecnico Luca Mammana – di allenare questa squadra in una condizione normale con una rosa ampia e competitiva dopo una stagione da dimenticare per i tanti infortuni. Non ci nascondiamo, puntiamo in alto e vogliamo disputare un campionato di alta classifica”.

Il Messina Rugby riparte dai due allenatori storici Nicola Alibrandi e Alessandro Miduri affiancati dal preparatore atletico Giorgio Brandino e dal team manger Alessandro Santilano.

Il tecnico Nicola Alibrandi (Messina Rugby)

“Quest’anno il nostro obiettivo – spiega Riccardo Solano, direttore sportivo del Messina Rugby – è quello di dare seguito ai progressi tecnici e fisici raggiunti nella scorsa stagione e migliorare le prestazioni in trasferta, che tradizionalmente sono state un po’ deficitarie rispetto al valore effettivo della squadra. Poi vogliamo consolidare e se possibile migliorare la posizione conquistata nel campionato 2023-2024; stimolare e accompagnare la crescita dei più giovani favorendone il progressivo inserimento nel roster della prima squadra“.

Il tecnico Alessandro Miduri (Messina Rugby

LE SQUADRE. Ecco i roster delle due squadre siciliane che prenderanno parte al campionato di Serie B di rugby.

Dopo l’infortunio ritorna in campo Igor Giammario (Cus Catania)

CUS CATANIA: Alberto Toscano, Alessandro Caraffa, Alessio Panebianco, Alfio Finocchiaro, Andrea D’Arrigo, Antonino Aloé, Antonio Virgillito, Antonio Cesare Motta, Carlo Leonardi, Dario Rizzo, Davide Caruso, Davide Nasello, Diego Irato, Emanuele D’Arrigo, Enrico Agosta, Enrico Zaia, Flavio Pirrera, Gabriel Dinatale, Gabriele Gisana, Giancarlo Russo, Gianluca Privitera, Giovanni D’Antone, Giulio Di Mauro, Graziano Murabito, Igor Giammario, Kristen Pagana, Luca Giustolisi, Luca Mammana, Marco Panebianco, Mario Di Sano, Mattia Maresci, Mattia Marsiglia, Monè Rocca, Moreno Munzone, Ottavio Catalano, Paolo Colombrita, Giuseppe Russo, Riccardo Crocellà, Rosario Pellegrino, Ruben Midolo, Sevian Daupi, Simone Schiavo, Stefano Lucenti, Tommaso Catalano, Giorgio Grasso, Giulio Zappalà, Andrea Mirabella, Francesco Mendosa, Emilio Straquadano, Erman La Rosa.

Alessio Solano (Messina Rugby) in azione

MESSINA RUGBY: Marco Barrile, Luigi Bianco, Andrea Cafarelli, Eros De Meo, Francesco Dejean, Christian Doddis, Ignazio Durante, Carmelino Foti, Gabriele Grassi, Wenceslao Frisicaro, Meritan Hasanoviq, Andrea Irrera, Ismail Kese, Alberto Lo Giudice, Federico Longo, Giuseppe Maggio, Alberto Mangano, Davide Mangano, Mirko Mastronardo, Rosario Nunnari, Abudakar Quedraogo, Simone Pandolfino, Roberto Placanica, Antonio Quaranta, Giovanni Ravaioli, Davide Rizzo, Angelo Romeo, Marco Russo, Giovanni Soffli, Alessio Solano, Gabriele Spadaro, Dario Spanò, Eros Tornesi, Luca Vinci.