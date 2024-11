Rugby: riparte la Serie B maschile, Cus Catania ospite della Lazio, il Messina riceve il Frascati

Sport

Domani si gioca anche in Serie A donne: riflettori puntati al campo San Teodoro per il derby etneo Briganti Librino-Amatori Catania R. Pol. Etnea

Riparte il campionato di Serie B di rugby dopo la sosta per la Nazionale e per le due siciliane domani sono in programma due sfide contro avversare d’alta classifica.

In trasferta il Cus Catania di Luca Mammana ospite (domani alle 14,30; arbitro Massimiliano Dui di Nuoro) della Lazio Rugby terza forza del torneo con 14 punti dopo 4 giornate contro gli 11 della squadra etnea.

“Giochiamo contro una società – spiega Giuseppe Costantino direttiore tecnico del Cus Catania – che può contare anche su una formazione che gioca in Serie A elite, con un bacino di buoni giocatori che in B possono fare la differenza. Durante la sosta i ragazzi con il tecnico Luca Mammana hanno lavorato al meglio e a Roma ci giocheremo al meglio tutte le nostre carte”.

La formazione del Cus Catania vincitrice nell’ultimo turno sul campo delle Tigri Bari

Domani alle 13,30 al campo “Arturo Sciavacca” di Messina 8arbitro Giovanni Gurrieri di Ragisa) arriva invece il Frascati che insegue ad un solo punto la capolista Nuovo Salario. Per la il quindici peloritano di Nicola Alibrandi e Alessandro Miduri una sfida che si preannuncia impegnativa con i ragazzi che hanno tanta voglia di riscattare il ko nell’ultima partita di Salerno contro l’Arechi.

Il tecnico Nicola Alibrandi (Messina Rugby)