Rugby: tutti in campo alla Cittadella del Cus Catania nel ricordo di Roberto “Roccia” Maccarrone

Sport

Domani e domenica, a 30 anni dalla scomparsa dell'indimenticabile terza linea cusina, si rinnova l'appuntamento con il torneo giovanile e le sfide degli Old

Tutti in campo nel ricordo di Roberto “Roccia” Maccarrone l’indimenticabile giocatore di rugby del Cus Catania scomparso prematuramente 30 anni fa. E per ricordare l’architetto-rugbista, straordinaria terza linea del Cus Catania, anche quest’anno su iniziativa del prof. Nino Puleo, responsabile del settore rugby del Cus Catania e affiancato dalla moglie di Roberto, la prof. Maria Grazia Fiamingo, il campo della Cittadella Universitaria domani e domenica si animerà per quello che ormai diventato un tradizionale e immancabile appuntamento per tutti gli appassionati di rugby e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di aver conosciuto Roberto.

“Il torneo, prima di tutto, vuol essere una festa che suggella l’amicizia, la condivisione, la costanza – sottolinea il prof. Nino Puleo – veri capisaldi dell’anima cusina. Onorare la scomparsa di Roberto, uomo straordinario e atleta dallo spirito indomito, è il modo migliore per trasmettere alle nuove generazioni i sani valori dello sport. Le presenze di Maria Grazia Fiamingo e del figlio Vittorio che quest’anno scenderà in campo nell’incontro tra Cus 1 e Cus A, testimoniano il profondo legame con la grande famiglia del Cus Catania”.

Nino Puleo, Maria Grazia Fiamingo e Vittorio Maccarrone

“Il memorial riesce ancora dopo 30 anni – conclude il prof. Puleo – a fare riunire vecchi compagni di squadra, amici e giovani leve del rugby e quest’anno gode del patrocinio del Federugby Sicilia che ringrazio, perché la sensibilità mostrata evidenzia quanto sia salutare praticare questo sport”.

Gianni Saraceno presidente Federugby Sicilia

“Il trofeo dedicato a Roberto Maccarrone – le parole di Gianni Saraceno, presidente Fir Sicilia – rappresenta un appuntamento classico del rugby siciliano e che il nostro Comitato sostiene da sempre con grande convinzione ed emozione perché i due giorni della manifestazione rappresentano un vero manifesto di ciò che significa praticare questo sport: vivere momenti di condivisione, socialità, allegria e impegno dentro e fuori dal campo per ricordare coloro che hanno passato la palla ovale prima di noi. Doveroso il ringraziamento a Maria Grazia e a Vittorio sempre attivi nell’organizzazione del torneo e a tutto il Cus Catania con in testa il prof. Nino Puleo che porta avanti questa tradizione con passione”.

Vittorio Maccarrone e Maria Grazia Fiamingo

Al fianco del prof. Nino Puleo ci sarà così sempre Maria Grazia Fiamingo, un passato da grande fondista nell’atletica, diventata uno dei pilastri della sezione rugby del Cus Catania nell’attuazione del progetto integrato “Rugby per tutti” rivolto a pazienti con disabilità psichica.

IL PROGRAMMA. Domani dalle 10 alla Cittadella via al Torneo Seven Under 16 con in campo ben 72 giocatori di Cus Catania, Ragusa, Briganti Librino, Amatori Catania 1963 e Syrako Siracusa. Domenica dalle 11 via al tradizionale torneo Old con ben 50 giocatori che daranno vita all’attesissima e tradizionale sfida tra il Cus 1 capitanato da Angelo Grasso e il Cus A del capitano Lorenzo Leonardi.

La locandina del 1° memorial Roberto Maccarrone