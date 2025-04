Sabato i funerali di Papa Francesco: ecco come cambia il fine settimana dello sport siciliano

Sport

Le nuove date e i nuovi orari di campionati e manifestazioni rimodulati in concomitanza con le esequie di Sua Santità

Lo sport sabato si ferma per i funerali di Papa Francesco (nella foto di copertina con il generale Vincenzo Parrinello, catanese, ex comandante del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle ed ex presidente della Fidal nazionale, in occasione di un incontro al Vaticano). Nessuno scenderà in campo in questo giorno così triste con tutti tornei e gli eventi che sono stati rimodulati. Tanti i cambiamenti anche per lo sport siciliano impegnato su più fronti nel weekend.

Il presidente Enrico Musumeci (Meta Catania)

CALCIO A 5. Partite del sabato rinviate in Serie A ma non interessano la capolista Meta Catania che scenderà regolarmente in campo domani alle 20 sul campo dell’Avellino.

Mateo Garralda allenatore iberico dell’Albatro Siracusa

Il tecnico Mario Gulino e il presidente Flavio Guzzone (Haenna)

Il tecnico Massimo Randis (Team Mascalucia)

PALLAMANO. L’Albatro Siracusa capolista della Serie A Gold maschile, posticipa a domenica alle 20,30 al PalaCorso la sfida contro il Fasano decisiva per rimanerein vetta a 120’ dalla fine della fase regolare. Posticipate a domenica anche gara-1 dei play out di Serie A Silver maschile. L’Haenna ospiterà alle 18,30 al Palasport di Enna Bassa il Sassari e il Team Mascalucia alle 17 farà visita al Salerno.

Un time out della Nuoto Catania di Serie A1 di pallanuoto maschile

Il tecnico Salvo Scebba vice allenatore della Giorgini Ottica Muri Antichi di Serie A2 di pallanuoto

Georgios Kalaitzis (Ortigia Siracusa) – Foto di Maria Angela Cinardo – Mfsport.net

PALLANUOTO. I play off di Serie A1 maschile per le posizioni dal 5° all’8° posto sono stati anticipati a domani con l’Ortigia Siracusa che farà visita alle 21 al Bologna. Anticipata a domani anche gara-1 delle semifinali dei play out di A1 maschile con il derby siciliano Telimar Palermo-Nuoto Catania che si giocherà alle 15. In Serie A2 maschile la Muri Antichi Catania posticipa a martedì alle 15 alla Piscina Nesima il derby siciliano per la nona di ritorno contro la Wp Palermo.

Gabriele Patanè (Afa Catania) in azione – Foto Romano Lazzara

BASKET. Gara-1 dei play off di Serie C maschile vedrà anticipare domani alle 14.30 le sfide tra la capolista Alfa Catania e Capo D’Orlando mentre alle 20 si giocherà Gela-Giarre. Posticipate a domenica alle 18 Comiso-Cus Catania e alle 19 Dierre Rc-Siracusa. Per i play out posticipata a domenica alle 18,30 Cus Palermo-Sport Club Gravina.

La Ssd Canottieri Jonica donne pronta all’esordio in Serie A di canoa polo femminile

CANOA POLO. Variato il programma della 1ª giornata della Serie A in programma sabato e domenica a Bacoli con in acqua tante squadre siciliane (Cus Catania, Marina S. Nicola Pa e Pol. Can. Catania tra gli uomini e Gs Canoa Catania e Can. Jonica tra le donne). Annullata la 1ª giornata di sabato che verrà recuperata in altra data; domenica si gioca regolarmente.

la catanese Anastasia Insabella (Jomar Catania) in azione

Il siracusano Samuele Burgo (Fiamme Gialle) in azione

CANOA VELOCITA’. Il programma delle gare di velocità internazionale in programma a Milano che qualificano per la Coppa del Mondo è stato anticipato a domani, mentre domenica si gareggerà regolarmente. Tanta l’attesa per i big siciliani, dal siracusano Samuele Burgo alla talentuosa etnea Anastasia Insabella.

Chiara Artimagnella (52), Svetlana Fanale (71), Megane Aprile (237) e Alessia Carpinteri (155) tra le attese protagoniste al campo scuola di Catania