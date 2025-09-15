“Sagra del pane condito e dolce casereccio” a Pisano: quattro serate di gusto, tradizione e solidarietà

zafferana etnea

Si è conclusa a Pisano, la frazione di Zafferana Etnea, la 18esima edizione della “Sagra del pane condito e del dolce casereccio”, che con “Calici sotto le stelle “ è lo spettacolo all’insegna del gusto piu atteso dell’estate. Anche quest’anno per 4 serate la manifestazione ha animato la Piazza San Giuseppe e ha coinvolto tutta la comunità che si è messa in gioco in prima persona nella preparazione di manicaretti, specialità e tipicità locali enogastronomiche, degustazioni di liquori e miele e si è aperta all’accoglienza di turisti e visitatori che sono stati letteralmente “presi per la gola”.

L’evento promosso dalla Parrocchia San Giuseppe in collaborazione e col patrocinio del Comune di Zafferana è nato da un’idea di Don Giuseppe Meli, per 46 anni guida spirituale di Pisano e ora parroco emerito, accolta da Carmelo Torrisi che ne è lo storico organizzatore. La manifestazione è stata inaugurata col taglio del panbriosce gigante a forma di 18 farcito con nutella a indicare l’edizione, da parte del sindaco Salvatore Russo , dell’assessore Francesco Leonardi e di Carmelo Torrisi. Il sindaco a conclusione della sagra ha manifestato «la gioia per il successo, a cui si unisce quella per la riapertura al culto della Chiesa San Giuseppe, resa inagibile dal sisma del 2018 e che in occasione della sagra è stata visitata e ammirata da molti turisti, assieme a preziosi baluardi come la Cisternazza.

Gioia condivisa anche dal vicesindaco nonché assessore al turismo e regista di “Etna in scena” Salvo Coco per il quale «la sagra di Pisano è un appuntamento imperdibile, una consuetudine rinomata e attesa inserita con orgoglio nel cartellone piu famoso dell’estate zafferanese».

Il bilancio è stato altamente positivo. Sono andati a ruba: 120 chilogrammi di maccheroni, 350 chilogrammi di pane, 60 litri di mosto per la preparazione della mostarda e del vino cotto per il ripieno dei “mastazzola”; 80 litri di vino, una cinquantina di torte, crostate, ciambelle, ciambelloni , cannoli.

La sagra è stata animata dai dj Orazio Pulvirenti e Alfredo Balsamo e dai ballerini della scuola di ballo di Adriana Vasta. «E’ importante – commentano l’assessore al turismo Salvo Coco e l’assessore alle attività produttive Francesco Leonardi – sottolineare il legame determinante tra cibo e territorio, dove il primo è lo specchio del secondo e costituisce un forte richiamo turistico. Ogni territorio esprime le sue peculiarità e tante sono le chiavi di lettura per turisti e visitatori che devono trovare il meglio, perché siano spinti a tornare di nuovo in quei luoghi e a dare input all’economia locale. Inoltre permette a turisti e visitatori di scoprire i beni culturali, architettonici e paesaggistici che un territorio offre. Essere riusciti a far conoscere una piccola realtà come Pisano è motivo di grande soddisfazione, perché rappresenta una delle svariate voci del territorio di Zafferana».