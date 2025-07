Salute, contrasto alla “mobilità sanitaria” e continuità: ecco cosa prevede l’accordo con i privati delle case di cura

L'ACCORDO

L'intesa sul budget 2025 è stata trovata oggi. Per l'assessora Faraoni «strutture private e sanità pubblica» devono andare verso l'integrazione

Trovata l’intesa tra la Regione e l’ospedalità privata sul budget per il 2025. Oggi l’assessora alla Salute, Daniela Faraoni, ha incontrato le sigle maggiormente rappresentative degli operatori della sanità privata dell’area delle case di cura, esponendo i contenuti della piattaforma contrattuale.

L’ampio e articolato confronto ha permesso di esplicitare i criteri e i principi su cui si fonda la proposta regionale per l’aggregato, i criteri di costruzione dei budget e quelli di accesso alle risorse individuate per l’alta complessità e per il contrasto alla mobilità passiva (Drg “fuga”). Previsti anche incentivi per tutte le strutture che riescono a intercettare la mobilità extra regionale. Su questa ipotesi, innovativa e volta alla responsabile tutela della salute dei cittadini, è stata condivisa l’intesa prevista dalla normativa regionale vigente.

Verrà assicurata la continuità assistenziale a supporto della sanità pubblica, in particolare nei mesi di agosto e dicembre.

«La sinergia pubblico-privato si conferma ancora una volta il miglior modo per garantire una sanità efficiente – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – capace di rispondere alle giuste esigenze di salute dei cittadini e premiando le strutture in grado di attrarre mobilità da fuori regione. L’intesa raggiunta rappresenta un segnale positivo per tutto il sistema sanitario siciliano. Ringrazio l’assessora Faraoni e gli uffici per l’incessante attività di mediazione e dialogo che ha portato a questo risultato».