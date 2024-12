Salvate in mare 34 persone dalla Ong Sos Mediterranee

Migranti

Ocean Viking ha soccorso un barcone in difficoltà al largo della Libia

Ocean Viking ha tratto in salvo 34 persone in pericolo di vita a bordo di un barcone in difficoltà al largo della Libia. Lo annuncia l’ong Sos Mediterranee spiegando che l’imbarcazione ha ricevuto «diversi mayday» in mattinata. I migranti tratti in salvo sono di origine siriana e del Gambia. «Un’ora dopo il completamento del soccorso – spiega Sos Mediterranee -, un mezzo della guardia costiera libica si è avvicinato a velocità sostenuta, incrociando la prua di Ocean Viking, intimando di allontanarci nonostante operassimo in acque internazionali. Ha poi lasciato la scena».

