Serie D
San Cataldo, la grande festa dopo la vittoria in Coppa Italia contro i cugini della Nissa
La Sancataldese ha vinto in rimonta nei tempi di recupero
A San Cataldo, provincia di Caltanissetta, è festa. La squadra questo pomeriggio ha vinto nei tempi di recupero la partita di Coppa Italia di serie D contro i cugini della Nissa. Per la prima volta la squadra ospite ha espugnato il Tomaselli. Ad aprire la partita è stato Diaz della Nissa al 18 minuto su calcio di rigore. Al 39′ il pareggio della squadra ospite con Ferrigno e nel recupero la vittoria con Castro.
Allo stadio Tomaselli di Caltanissetta, comunque, è stata una grande festa con le tifoserie lì sugli spalti pronti a sostenere la propria squadra. Si sono contate oltre 5 mila presenze.