San Giovanni a Ragusa, al via i festeggiamenti in onore del patrono principale della città e della diocesi

L'apertura della nicchia e la traslazione del simulacro lunedì pomeriggio in Cattedrale

Il momento è arrivato. La città è pronta a riaccogliere il patrono principale San Giovanni Battista. I tradizionali e solenni festeggiamenti prendono il via lunedì 19 agosto. Per poi culminare nella partecipata processione del 29 che quest’anno cade di giovedì. “Giovanni – dice il vescovo della Diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa – non dà indicazioni di tipo spiritualistico, disincarnate dalla realtà concreta, ma subordina l’autenticità della conversione e del desiderio di vivere nell’amicizia con Dio alla realizzazione puntuale e compiuta dei propri doveri sociali: è il fedele adempimento del proprio ruolo che realizza, all’interno di un orizzonte che compone in armonia tutti gli aspetti del vivere civile e religioso, il vero bene dei singoli e dell’intera comunità, nell’orizzonte della salvezza”.