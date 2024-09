Notizie

Comune di San Giovanni la Punta. Via Giovanni Falcone. I cittadini residenti Vorrebbero sapere fino a quando dovranno sopportare questa situazione che costituisce tra l’altro un grave pericolo per i bambini che scorrazzano con le bici. I residenti chiedono all’Amministrazione Comunale un celere intervento per spazzare la cenere vulcanica.

