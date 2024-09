Sangiuliano si dimette: “Ho bisogno di tranquillità e di stare con mia moglie»

Notizie

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano si è dimesso: le dimissioni irrevocabili le hacomunicate in una lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Ti ringrazio per avermi difeso con decisione, per aver già respinto la prima richiesta di dimissioni, e per l’affetto che ancora una volta mi hai testimoniato».

«È in gioco la mia onorabilità e giudico importante poter agire per dimostrare la mia assolutatrasparenza e correttezza, senza coinvolgere il governo». «Io ho bisogno di tranquillità personale, di stare accanto a mia moglie che amo», scrive l’ormai ex ministro nella lettera Sangiuliano.