Sanità, in Sicilia si spendono 433 euro pro-capite ogni anno. Lo studio di Gimbe

I dati

E il 7% dei cittadini della regione ha rinunciato alle cure (media Italia 7,6%).

In Sicilia la spesa sanitaria pro-capite: parametrando la spesa sanitaria trasmessa al Sistema tessera sanitaria alla popolazione residente Istat all’1 gennaio 2023, il valore regionale è pari a 433 pro-capite (media Italia 730 euro pro-capite). In generale le Regioni con migliori performance nei Livelli Essenziali di assistenza (lea) registrano una spesa pro-capite superiore alla media nazionale, mentre quelle del Mezzogiorno e in Piano di rientro si collocano al di sotto.