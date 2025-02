Sanremo, Carlo Conti alla seconda serata con la guerriera Bianca Balti e due siciliani al suo fianco

Festival

Il conduttore ha prima ringraziato per gli ottimi ascolti della prima serata (12 milioni di spettatori) e poi ha presentato i suoi compagni di viaggio di stasera

«Grazie dell’affetto che ci avete dimostrato ieri sera, eravate 12 milioni, forse qualcosa in più, grazie», dice Carlo Conti aprendo la seconda serata di Sanremo. Dalla galleria si leva un coro: “Sei bellissimo!”: Lui sorride: «ma ci vedete bene». Poi con Alessandro Cattelan lancia subito, con il solito ritmo incalzante, la gara dei Giovani. Con lui questa sera sul palco la modella Bianca Balti e i siciliani, il cantante Cristiano Malgioglio e l’attore comico Nino Frassica. Bianca Balti ha fatto il suo ingresso sul palco con un bellissimo abito scollato sul davanti e il capo calvo per la chemioterapia che ha appena concluso per un tumore alle ovaie. Malgioglio invece ha stupito con un lunghissimo strascico rosso attaccato al suo abito, mentre Frassica, prendendo in giro proprio il paroliere originario di Ramacca, ha esibito una chioma bianca con un ciuffo a spazzola nero.

Per quanto riguarda i giovani Alex Wyse con Rockstar è il primo finalista delle Nuove Proposte di Sanremo 2025. Ha vinto la sfida diretta con Vale Lp e Lil Jolie, in gara con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, in base al giudizio di Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio.