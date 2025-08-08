Santa Croce Camerina, la rassegna “teatromare” parte con i “I sonnambuli”

spettacoli

Piazza Torre Scalambri diviene palco per la rassegna “Teatromare”, a Puntasecca (Santa Croce Camerina, Rg). Un teatro naturale in cui cielo e mare si toccano e abbracciano simbolicamente la platea. Domani, 9 agosto, sarà la volta de I Sonnambuli, club letterario notturno composto dal giornalista Fabio Manenti e dallo sceneggiatore Michele Arezzo che racconteranno i miti delle costellazioni tra ironia e poesia, in un viaggio alle origini della notte.

«Da ideatore del festival Teatromare – dichiara Fabio Manenti – e da “sonnambulo” l’appuntamento di domani sarà un piacere doppio. Il mio compito sarà condurre il pubblico tra i significati attualissimi delle costellazioni, imparando a riconoscerle, a riderne, a recuperarne la poesia e gli insegnamenti».Un racconto lieve e affilato, ironico e poetico, capace di stuzzicare e incantare, perfetto da assaporare al calar del sole.

«Prima dei codici e dei manuali – racconta Michele Arezzo – fu proprio attraverso i miti che i padri insegnarono l’arte dello stare al mondo ai figli. Princìpi e caratteri che si incarnavano negli eroi e nelle divinità di Iliade e Odissea, e che ancora oggi fanno parte della natura di noi siciliani. Ulisse, ad esempio, era proprio meridionale!»