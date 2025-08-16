Sant’Agata d’estate: esposto il Velo in Cattedrale. Domani l’abbraccio dei fedeli alla patrona

le celebrazioni

Nella processione di domani l’arcivescovo Renna annuncerà l’inizio dell’inedito Giubileo agatino

Fu un momento bruttissimo per i catanesi quando, nel 1040, si seppe che il generale bizantino Giorgio Maniace, nel corso della sua campagna vittoriosa in Sicilia, aveva trafugato dalla vecchia Cattedrale le reliquie di Sant’Agata. Anche se, narra la tradizione, una volta partito, Maniace fu costretto a ritornare a causa di una furiosa tempesta e a nascondere le spoglie in una casetta, in attesa che si placasse il maltempo.Figuratevi dunque la gioia con la quale i cittadini nel 1126 seppero che due soldati, che erano stati in precedenza in servizio nell’esercito bizantino, Gisliberto e Goselmo, dopo avere avuto una visione di Sant’Agata, avevano rubato i resti della martire per restituirle al vescovo di Catania Maurizio.

Le celebrazioni

Da qui la festa d’agosto che oggi entra nel vivo. Dalle 7,30, il Velo di Sant’Agata sarà esposto in Cattedrale per l’intera giornata. Alle 19 la tradizionale processione del Velo con partenza alle 19 da piazza Duomo e un itinerario che toccherà via Vittorio Emanuele, piazza San Placido, via Porticello, via Dusmet, Porta Uzeda e nuovamente piazza Duomo.In via Dusmet, una sosta di preghiera davanti alla “fontanella di Sant’Agata”, guidata da padre Francesco La Vecchia, priore dei Domenicani di Catania e vicario foraneo.

La grande festa

Domani, domenica 17, giorno del rientro trionfale dei resti della Martire in Cattedrale, verranno esposti dalle 8 il busto reliquiario e le reliquie della Patrona, estratti dal sacello dove sono conservati. Alle 10,30 la messa solenne officiata dall’arcivescovo. Alle 20 ci sarà la tradizionale processione del busto reliquiario intorno all’isolato della Cattedrale. In piazza San Placido l’incontro con i disabili. Prima del rientro in Cattedrale, sosta davanti al Palazzo dei Chierici. Dal balcone del Museo Diocesano, l’arcivescovo rivolgerà il messaggio alla città in cui annuncerà l’inizio del giubileo agatino del 900° anniversario.Sarà infatti una festa particolare, quella di quest’anno, per una concomitanza di eventi. Oltre a cadere in un momento di grande tensione internazionale che rende più attuale che mai una preghiera collettiva per la pace, la città e la Chiesa catanese celebreranno infatti l’899° anniversario del ritorno delle reliquie in avvicinamento al traguardo del 900° anno da quando i resti della Patrona tanto amata rientrarono nella sua terra natale.

Non solo, la festa cade nell’anno del Giubileo della Speranza e mons. Luigi Renna durante la processione nel suo messaggio alla città, annuncerà l’inizio dell’inedito Giubileo agatino che si apre adesso, avrà ampio spazio durante le celebrazioni di febbraio e si concluderà nel 900° anniversario, il 17 agosto 2026.

