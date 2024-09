Scempio ambientale a Ustica

Notizie

il Comune di Ustica è beneficiario del finanziamento regionale PO FESR SICILIA 2014/2020, Asse 6 – Azione 6.6.1 – “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”. Progetto esecutivo “Progetto per favorire e migliorare la fruizione in ambito terrestre e marino delle aree naturalistiche dell’Isola di Ustica”, importo circa 3 milioni di euro.

Nel merito, nelle settimane scorse, l’impresa appaltatrice ha iniziato lo svolgimento delle opere che avrebbero dovuto essere migliorative e di riqualificazione del Sentiero del Mezzogiorno, ricadente all’interno di una ampia zona tutelata d’Importanza Comunitaria (SIC), Zona di Protezione Speciale (ZPS) e zona di fragilità riportata nel Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

La relazione tecnica descrittiva prevedeva il “ripristino di sentiero in natura in terra battura della larghezza media pari a m. 1,50 eseguita a mano (…)”, mentre, nella realtà, abbiamo notato l’intervento di ruspe e mezzi pesanti che hanno sbancato alcuni punti del sentiero in cui si trovavano scalinate naturali in pietra e parti di vegetazione esistente.

“In una zona di massima protezione ambientale e di bellezza unica, non condividiamo lo svolgimento di lavori pubblici molto invasivi e che hanno prodotto, tramite l’ausilio di mezzi pesanti, non previsti dal progetto, lo stravolgimento dei luoghi e delle loro naturalità. Ci siamo già adoperati e continueremo a farlo, in ogni sede opportuna, con il fine di preservare e tutelare il patrimonio sentieristico e naturalistico dell’Isola di Ustica” questo il commento dei Consiglieri di Minoranza, Gruppo Consiliare “Tutti insieme per Ustica” Diego Altezza, Martina Natale e Maria Ailara.

Anche il WWF Sicilia Nord Occidentale ed il Club Alpino Italiano Regione Sicilia, tramite una missiva inviata agli organi preposti, hanno manifestato la evidente non conformità di alcuni lavori già realizzati, con le previsioni di progetto.

I Consiglieri Comunali del Comune di Ustica, Gruppo di Minoranza