Scherma: Coppa del Mondo a Tunisi e a Vancouver con in pedana i due etnei Federico Pistorio e Gianpaolo Buzzacchino

Sport

Venerdì faranno il loro esordio nella fase a gironi di fioretto e spada. Ancora assenti le due big catanesi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo oro con l'Italspada ai Giochi di Parigi

L’Italscherma si rituffa in Coppa del Mondo. Nel fine settimana è in programma il debutto del fioretto a Tunisi e la seconda uscita per la spada a Vancouver, un lungo weekend con in pedana ben 48 azzurri agli ordini dei due ct Stefano Cerioni (fioretto) e Dario Chiadò (spada).

I due c.t. azzurri Stefano Cerioni (fioretto) e Dario Chiadò (spada)

Tutto nel segno del rinnovamento dopo l’addio alle gare di alcuni big e spazio così ai giovani che hanno fatto subito bene nelle spada all’esordio di Fujairah (donne) e Berna (uomini).

Le due catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, oro con l’Italspada ai Giochi di Parigi, salteranno anche questa seconda prova di Coppa del Mondo in Canada

Nella spada negli Emirati Arabi, assenti le due etnee Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, oro con l’Italspada ai Giochi di Parigi, sono arrivate la doppietta nella gara individuale, con il trionfo di Sara Kowalczyk e il l’argento dell’olimpionica Giulia Rizzi, e l’argento della squadra composta da Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi e due podi per gli spadisti in Svizzera: argento e bronzo a livello individuale, per Giacomo Paolini e Matteo Galassi, mentre nella prova a squadre il team azzurro formato da Valerio Cuomo, Enrico Piatti, Filippo Armaleo e Davide Di Veroli ha chiuso con un positivo 4° posto.

Lo spadista etneo Gianpaolo Buzzacchino

Il fiorettista etneo Federico Pistorio

Tra i gli azzurri in gara spazio anche a due talenti etnei, Gianpaolo Buzzacchino nella spada e Federico Pistorio nel fioretto, entrambi col chiaro intento di ottenere punti importanti per risalire posizioni nel ranking.

“Siamo nell’anno post olimpico – sottolinea Stefano Cerioni ct del fioretto – c’è bisogno di lavorare bene e provare a vedere quanti giovani sapranno dimostrare di valere la Nazionale e giocarsi il posto con le primissime linee attuali”.

Federico Pistorio, classe 2000, in gara per Scherma Frascati, al momento n° 242 nel ranking internazionale, farà il suo esordio venerdì a Tunisi nelle fase a gironi.

Federico Pistorio, classe 2000, in azzurro

Gianpaolo Buzzacchino, classe 1999, in gara per il Gs Fiamme Oro, passato al n° 86 (era 82° prima del 115° posto negli Emirati Arabi) del ranking Fie, andrà in pedana venerdì a Vancouver nella fase a gironi.

Gianpaolo Buzzacchino, classe 1999

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA