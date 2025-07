Scherma: il Torneo “Lui&Lei” ha regalato spettacolo, sfide entusiasmanti tra le pedane immerse nei giardini mediterranei di Radicepura

Sport

Una serata tra sport, eleganza e natura, che ha visto in uno scenario di rara bellezza, l'esibizione di giovanissimi talenti siciliani

Il Radicepura Garden Festival, il primo festival internazionale dedicato al garden design e all’architettura del paesaggio nel Mediterraneo, dal 17 maggio scorso, giorno dell’apertura ufficiale dell’evento e fino al 7 dicembre si appresta a regalare emozioni uniche. La quinta edizione di un appuntamento internazionale che ha raccolto 1.200 iscrizioni di giovani paesaggisti provenienti da tutto il mondo e che ha visto lo scorso 30 giugno tra i dieci giardini “danzanti” che incarnano la biodiversità mediterranea e scelti fra 380 progetti, ha visto stavolta protagonisti giovani schermidori siciliani.

Radicepura Garden Festival 2025: Il Miracolo di Quasimodo dei fratelli Serra

I giardini di Radicepura di Giarre della famiglia Faro, si sono trasformati in pedane di scherma per dare vita alla prima edizione del Torneo “Lui&Lei, fencing in the gardens” organizzato dal Club Scherma Acireale in testa il presidente Sebastiano Manzoni e il maestro Simone Sortino.

Alla presenza di Giorgio Scarso storico ex presidente della Federscherma italiana, atlete e atlete di Cus Catania, Methodos Battiati, Catania Scherma, Accademia d’Armi “Agelisao Greco” Caltagirone, Scherma Niscemi e Club Scherma Acireale hanno dato vita ad entusiasmanti sfide con la formula che prevedeva squadre miste composte da un ragazzo e una ragazza delle categorie ragazze/i e allieve/i gemellate fra le varie società partecipanti.

Ne è venuto fuori una serata che ha esaltato la bellezza di uno sport antico e spettacolare come la scherma e dei 10 giardini temporanei e i 7 giardini permanenti, realizzati con le piante messe a disposizione dal vivaio Piante Faro, ideato dal cavaliere Venerando Faro e portato avanti insieme ai figli Michele e Mario e che rappresenta una realtà imprenditoriale tra le più importanti in Sicilia. Giardini straordinari che si potranno ammirare fino al 7 dicembre giorno della conclusione della quinta edizione di Radicepura Garden Festival.

Il cavaliere Venerando Faro con i figli Michele e Mario e la moglie Carmela

“Un pomeriggio – hanno tenuto a sottolineare gli ideatori dell’evento – tra sport, eleganza e natura, in uno scenario di rara bellezza: la scherma come non l’avete mai vista, immersa nei giardini mediterranei di Radicepura“.

