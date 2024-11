Scherma: via alla Coppa del Mondo senza le due spadiste Santuccio e Fiamingo d’oro ai Giochi di Parigi

Sport

Alberta dopo il viaggio di nozze con il marito Francesco Aragona e Rossella dopo le vacanze con Greg Paltrinieri, preparano il rientro in pedana. In azzurro da venerdì a Berna l'etneo Gianpaolo Buzzacchino

La scherma azzurra torna in pedana dopo i trionfi ai Giochi di Parigi 2024. Da domani a domenica, va di scena la prima prova di Coppa del Mondo 2024/2025 per la sciabola e la spada con 48 azzurri in pedana. Sciabolatori e sciabolatrici faranno tappa ad Orano in Algeria mentre per la spada azzurre in pedana a Fujairah negli Emirati Arabi e azzurri a Berna.

Le squadre azzurre di spada xon il c.t. Dario Chiado durante il ritiro pre-Coppa del Mondo a Champoluc

Un fine settimana intenso, che dà il via al nuovo quadriennio olimpico nella stagione che si concluderà nel 2025 con gli Europei di Genova a giugno e i Mondiali di Tbilisi a luglio.

Lo spadista etneo Gianpaolo Buzzacchino in azione

La spada maschile a Berna e venerdì toccherà andare in pedana al catanese Gianpaolo Buzzacchino, 24 anni, in pedanaper cominciare la scalata al ranking internazionale dove parte dall’82° posto.

Al via anche la Coppa del Mondo di spada femminile, ma negli Emirati Arabi non ci saranno in questa prova le due etnee Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio oro a squadra ai Giochi di Parigi.

La spadista etnea Alberta Santuccio: sua la stoccata vincente contro la Francia che ha dato l’oro all’Italspada ai Giochi di Parigi 2024

La doppia iridata di spada, l’etnea Rossella Fiamingo

Rossella Fiamingo con il fidanzato, il nuotatore azzurro Greg Paltrinieri, è reduce da una vacanza a Tahiti e Alberta Santuccio dopo il matrimonio il 12 ottobre a Catania con l’ex sciabalotore Francesco Aragona è andata in viaggio di nozze.

Alberta Santuccio e il marito Francesco Aragona il giorno del loro matrimonio

Rossella Fiamingo e il fidanzato Greg Paltrinieri, il più medagliato nella storia del nuoto azzurro

Alberta Santuccio con l’oro olimpico e il marito Francesco Aragona a Parigi

Adesso Rossella e Alberta sono pronte a ritornare in pedana con gli allenamenti a Roma dove le due campionesse catanesi sono seguite dal maestro Daniele Pantoni, per preparare i prossimi appuntamenti internazionali.

Alberta Santuccio e Francesco Aragona

