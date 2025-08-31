Sci nautico: chiusi i Mondiali, Italia termina al 5° posto

sport

Abodi: «Discipline d’eccellenza. E lo saranno di più in futuro»

Non sono arrivate le medaglie, ma l’Italia dello sci nautico chiude comunque a testa alta i Mondiali Open a Recetto. Gli azzurri, infatti, terminano la rassegna al 5° posto in classifica generale, centrando le finali uomini slalom e figure con Nicholas Benatti che conclude la corsa al nono posto nelle figure, Thomas Degasperi – una leggenda nello sci nautico – che si ferma al sesto posto e Brando Caruso undicesimo.

Le altre prestazioni

Da segnalare anche le prestazioni di Francesco Caldarola che nel salto ha registrato il suo record personale con 63 metri e le prove di Beatrice Ianni e Alice Bagnoli nello slalom. Un risultato comunque positivo per gli azzurri con americani e canadesi a fare incetta di medaglie dividendosi il primo e il secondo posto, seguiti poi dalla Francia.

Il ministro

«È la prima volta per me a una competizione di sci nautico ed è stata una meravigliosa scoperta. Questo luogo naturale, che è stato preservato e recuperato e viene sistematicamente migliorato, è la testimonianza della progettualità e della lungimiranza della Fissw. A dimostrazione che queste discipline, partendo dallo sci nautico ma passando anche per il surf e il wakeboard, siano un’eccellenza già oggi, ma lo saranno ancor più nel futuro perché sono tipicamente giovanili. Ci auguriamo quindi ancora maggiore partecipazione», le parole del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.