CALCIO E VIOLENZA

Scontri all'Euganeo, l'obiettivo dei tifosi era rubare lo striscione: il video mentre lo portano via

Sembra che l’obiettivo degli ultrà del Catania che ieri hanno invaso il campo dell’Euganeo durante l’andata della finale di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania fosse quello di rubare lo striscione dei tifosi avversari che campeggiava nel settore di stadio loro riservato. In questo video si vedono i tifosi del Catania che lo portano via dopo averlo strappato dagli spalti in cui si trovavano i tifosi dei padroni di casa.

In quella che possiamo chiamare “sottocultura ultras” rubare lo striscione al tifoso avversario è un vero e proprio “sfregio”, un po’ come rubare la bandiera avversaria in guerra. Per compiere questo gesto hanno forzato le porte di sicurezza, sono entrati nella pista che circonda il campo, hanno ingaggiato uno scontro fatto di lanci di petardi e fumogeni con tifosi del Padova e dopo aver sottratto lo striscione si scono anche scontrati con la polizia prima di fare rientro nel settore ospiti.