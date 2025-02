Scuola politica di Cuffaro, le critiche di Sinistra italiana: «Ci domandiamo cosa voglia insegnare a chi»

Il caso

«Cuffaro annuncia la sua personale scuola di politica, a cui parteciperanno anche autorevoli esponenti del centro sinistra, sia del Partito Democratico che del Movimento Cinque Stelle. Ebbene, noi ci domandiamo quale tipo di politica Cuffaro intenda insegnare e a chi. Certamente non si potrà fare portavoce di una politica in grado di rappresentare e garantire diritti, di sconfiggere il clientelismo e la connivenza e di mettere al centro dell’azione di governo il bene comune». A scriverlo è Pierpaolo Montalto, segretario regonale di Sinistra Italiana.