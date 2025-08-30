Cavese – Catania, i rossazzurri vincono con merito a Cava de’ Tirreni 1-0. Decisivo il gol di Forte

serie C

Rossazzurri in campo per confermare la buona prova del Massimino

I giocatori del Catania indossano la seconda maglia bianca, i padroni di casa in completo blu. Foto copertina di Filippo Galtieri.

90’+10- D’Ausilio sbaglia il 2-0 scheggiando la traversa ma poi l’arbitro fischia la fine. Il Catania vince meritatamente una gara dominata, rossazzurri a sei punti a punteggio pieno.

90’+8- Arbitro al Football video support per un eventuale calcio di rigore per il Catania ma non viene assegnato. Riprende il gioco normalmente.

90’+5: L’arbitro fischia la fine della gara ma sbaglia, involontariamente, perché sono stati assegnati nove minuti di recupero e non cinque. Succede davvero di tutto con il direttore di gara che si scusa con tutti per la svista.

90’+4– Dini salva il Catania con un gran riflesso, Cavese vicina al pari.

90’+3- Cavese tutta in avanti, calcio di punizione in area di rigore ma il Catania vigila e spazza via.

90’+1- Bella azione del Catania molto pericoloso con D’Ausilio, si salva la Cavese.

90′- Casasola colpisce debolmente di testa. L’arbitro, intanto, assegna ben 9 minuti di recupero.

88′- Ammonito Evangelisti per gioco scorretto.

87′- Padroni di casa che battono una punizione dalla tre quarti, area del Catania affollata, l’azione si prolunga con un calcio d’angolo dopo il tentativo di tiro di Amerighi.

85′- La Cavese prova a far male in attacco: rimessa laterale lunghissima ma spazza via la difesa del Catania che copre bene a difesa del gol di vanaggio.

82′- Nel Catania esce Cicerelli ed entra Stoppa. Va fuori anche Jimenez ed entra D’Ausilio.

81′- Occasione Cavese: Sorrentino sul piede destro da due passi ha avuto la palla del pareggio che spreca.

78′- Doppio cambio Cavese: dentro Amerighi per Munari e Fusco per Pelamatti.

77′- La partita si assesta sui binari di possesso palla del Catania e la Cavese che prova, invano, qualche ripartenza. Fumogeni da parte dei tifosi di casa con visibilità momentaneamente ridotta.

71′- Cicerelli e Donnarumma pericolosi ma la difesa della Cavese fa attenzione, rossazzurri in costante proiezione offensiva. Nel frattempo esce Forte ed entra Lunetta.

68′- Nuovo cooling break, i giocatori si rifocillano ascoltando i consigli dalle panchine.

67′- Il Catania fa possesso palla, è paziente ma padrone del campo. Un calcio d’angolo per i rossazzurri viene spazzato via dalla difesa della Cavese.

62′- Cicerelli si fa parare il calcio di rigore da Boffelli, risultato che rimane di 0-1. Tiro bello ed angolato ma il portiere della Cavese è stato super e tiene ancora in partita i suoi.

61′- La Cavese sostituisce Suplja per Fornito e Macchi per Orlando.

59′- L’arbitro conferma il calcio di rigore per il Catania.

58′- Calcio di rigore per il Catania! L’arbitro indica il dischetto per un fallo su Cicerelli ma va a verificare, per la quinta volta, al monitor l’azione per essere sicuro della sua decisione.

57′- Corbari tira da fuori area ma la conclusione si spegne alta sopra la traversa.

54′- Gol del Catania! Stavolta è tutto regolare, gran gol all’angolino basso di Forte dopo il cross di Donnarumma e l’intervento di Jimenez, rossazzurri in vantaggio meritatamente dopo le occasioni precedenti e per come hanno interpretato finora la gara.

52′- Nuovo richiamo Var per l’arbitro: tocco con il braccio da parte di Forte, punizione confermata per i padroni di casa.

51′- Catania che si spinge in attacco, doppia occasione per Forte in area di rigore ma viene punito l’aiuto con un braccio dell’attaccante rossazzurro, l’arbitro fischia punizione per la Cavese.

47′- Arbitro nuovamente richiamato al Var per un potenziale cartellino per una sbracciata di Celli. A seguito della revisione il calciatore rossazzurro viene ammonito.

46′- La Cavese sostituisce subito Guida con Sorrentino. Nella panchina del Catania si riscalda Caturano, pronto al debutto in maglia rossazzurra. Si riscaldano anche D’Ausilio, Raimo, Lunetta e Stoppa.

45’+5 – Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Punteggio fermo sullo 0-0 dopo le reti prima convalidate e poi annullate a Fella e Jiménez. Sicuamente meglio il Catania che si è reso più pericoloso dei padroni di casa.

45’+3 – L’arbitro viene richiamato al Var per controllare l’azione che ha portato in vantaggio il Catania. Anche in questo caso, la rete viene annullata per il tocco con un braccio. Il punteggio rimane fermo sullo 0-0.

45’+2 – Gol del Catania! Splendida girata in area di Jiménez che finisce sotto l’incrocio dei pali, rossazzurri in vantaggio grazie al cross di Celli, grandissima giocata.

45′- L’arbitro assegna quattro minuti di recupero.

43′- Ammonizione per Loreto che atterra Jiménez, calcio di punizione per il Catania.

41′- Occasione Catania, colpo di testa per Forte ma finisce a lato. Un altro gran cross di Casasola, il Catania torna a spingere.

35′- La Cavese prova a rituffarsi in attacco, cross in area di Munari che viene spazzato prontamente dalla difesa del Catania.

30′- Il Catania prova a spingere dalla fascia sinistra ma la Cavese si difende bene. Possesso palla adesso tutto dei rossazzurri.

26′- Il Catania conquista il primo calcio d’angolo della gara grazie a un’azione di Cicerelli: la Cavese poi respinge il pericolo.

23′- Si rivede il Catania in attacco: cross di Cicerelli, colpo di testa di Forte che finisce alto sopra la traversa. Fa caldo a Cava de’ Tirreni, breve “cooling break” con i giocatori che si rinfrescano in panchina con preziose indicazioni da parte degli allenatori.

18′- Il direttore di gara viene richiamato al Var per controllare se la rete della Cavese è valida o meno e il gol viene annullato! Si ritorna sullo 0-0. L’arbitro ha valutato fallosa l’azione che ha portato al vantaggio dei padroni di casa quando la Cavese ha fatto partire l’azione dalla fascia, fondamentale la revisione per annullare un gol che sarebbe stato una beffa.

17′- Giuseppe Fella porta in vantaggio la Cavese: dopo un miracolo di Dini che aveva respinto la palla, nulla ha potuto sulla ribattuta, padroni di casa in vantaggio 1-0.

16′- Forte raccoglie un cross da Di Gennaro, si gira in rovesciata ma non ha fortuna, palla fuori. Il Catania prende sempre più possesso di palla e di campo.

13′- Bel tiro di Cicerelli ma è centrale, para senza problemi il portiere della Cavese.

12′- Di Gennaro calcia con il destro da fuori area ma la palla finisce alta sopra la traversa. Con il passare dei minuti sembra che la squadra di Toscano stia prendendo le misure ai padroni di casa.

8′- La squadra di casa torna a spingere, Fella si gira in area di rigore e prova il tiro ma viene murato dalla difesa rossazzurra, in questo caso da Ierardi, pallone in fallo laterale.

7′- Da una rimessa per il Catania in zona d’attacco, la girata di Jiménez non viene raggiunta da Casasola, pallone che si spegne sul fondo e rimessa per la Cavese.

4′- Cross di Fornito al centro dell’area ma è bravo il portiere del Catania, Dini, ad anticipare Pelamatti.

2′ – Primo tiro che però si spegne abbondantemente fuori dallo specchio della porta da parte della Cavese con la conclusione di Diarrassouba.

Dopo l’avvio sprint del Catania che di fronte al proprio pubblico ha debuttato con un sonoro 6-0 contro il Foggia, oggi è tempo della prima trasferta in campionato allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni contro la Cavese. Mister Toscano conferma gli 11 titolari che sono scesi in campo al “Massimino”.

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jiménez, Cicerelli; Forte. Allenatore: ToscanoA disposizione: Bethers, Coco; Pieraccini, Martic, Allegretto; Raimo, Ortoli, Lunetta; D’Ausilio, Stoppa, Giardina; Caturano.