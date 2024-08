Settimana della Cultura, Irene Catarella è la Contessa Margherita Abatellis con gli Abatellis Branciforti sua dinastia

cammarata

Una donna della fine del 1400 e del 1500, Margherita Abatellis prima Contessa di Cammarata, dopo che il bisnonno aveva elevato il territorio da Baronia a Contea, che tanto ha fatto per migliorarla. È lei che la Professoressa Irene Catarella ha magistralmente interpretato, tra gli applausi di tutti, dandole voce in prima persona per spiegare alcune delle opere che ha fatto realizzare mentre era in vita e che ancora sono fruibili in tutta la loro bellezza, come la Chiesa di San Domenico o la Madonna della neve opera del Gaggini e della sua scuola nella Chiesa di Maria SS Cacciapensieri. Con Irene Catarella i meravigliosi membri del Gruppo Storico inclusivo Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini, di cui la Professoressa è Presidente, tra cui gli splendidi ragazzi dell’Arca onlus Roberta e Pasqualino e le bambine Emma, Sandra e la piccola Aurora, e tutti i più grandi, come la Vicepresidente Simona Infantino, la Tesoriera Pina Reina e il probus vir Salvo Infantino, le Consigliere Valentina Infantino ed Elisa Raimondi, la responsabile performance Emily Carta, e l’immancabile responsabile tamburi Salvatore Fluca, che hanno rappresentato con stile la dinastia della nobildonna Abatellis, ma anche Branciforti per parte di madre, che resse la Contea anche da sola, essendo rimasta vedova due volte, rendendola potente. Questo significativo evento che ha chiamato in causa Margherita Abatellis e la sua stirpe si è svolto nella Settimana della Cultura a Cammarata, una manifestazione culturale in più giorni che sta animando il paese e che ha come tema centrale dell’edizione 2024 la Donna e il rispetto che le si deve portare, come ha ribadito l’Assessore alla Cultura Alfonso Di Piazza. Gli Abatellis Branciforti hanno ringraziato l’Amministrazione cammaratese per l’invito. Il Sindaco Giuseppe Mangiapane ha ringraziato a sua volta, puntualizzando la ferma volontà di promuovere il centro storico di Cammarata e tutto il paese grazie all’arte e alla cultura.

