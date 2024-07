Si intitola “A mare aperto” l’ultimo singolo della cantante agrigentina Federica Gangarossa

cultura & società

Il brano sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme di streaming

Si intitola “A mare aperto” l’ultimo singolo di Federica Gangarossa, giovane cantante di origini agrigentine e biellese d’adozione, disponibile dal 26 luglio su tutte le piattaforme di streaming. Il brano, estivo e leggero solo in apparenza, svela una complessità di riferimenti artistici e un invito profondo a vivere la vita con il cuore aperto all’amore, si distingue per le fresche sonorità estive e, soprattutto, per il messaggio profondo e i richiami artistici che contiene. Il testo di “A mare aperto”, infatti, è ricco di riferimenti che vanno ben oltre la superficialità di un tormentoneestivo.

“Oggi mi sembra di vedere tutto in bianco e nero, come se ci fosse un filtro, uno schermo, per cui si muore” canta Federica evocando una visione del mondo filtrata e distorta, un tema chericorre anche nelle opere del celebre pittore spagnolo Pablo Picasso. “In ‘A mare aperto’ – spiega la cantante – ho voluto esplorare la sensazione di sentirsi persi e poi ritrovarsi, come in un mosaico blu. È un invito a vivere la vita con il cuore aperto, a non temere di perdersi per poi ritrovarsi in un modo nuovo e più autentico.”