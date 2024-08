Siccità, da Serradifalco il crowdfunding per salvare un laghetto

Ambiente

Una collaborazione tra un imprenditore agricolo e il Wwf ha portato al recupero di una zona preziosa per la biodiversità. Il video

Viene dal nisseno, ed esattamente da Serradifalco, la storia dell’imprenditore agricolo Luigi Li Calzi. L’uomo ha avviato una raccolta fondi per salvare un laghetto, ed è «andata molto bene», come spiega in un video prodotto dal Wwf Sicilia centrale. L’associazione ambientalista ha collaborato con Li Calzi per il recupero dell’area, che viene definita «preziosa per la biodiversità del territorio».

Per Wwf si tratta quindi di «un esempio agricoltura amica della natura che viene da un giovane agricoltore virtuoso per sostenere la #resilienza delle aziende agricole rispetto ai cambiamenti climatici ed alla crisi ambientale

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA