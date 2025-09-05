Sicilia, arriva l’ondata mobile calda: si torna al mare nel primo weekend di Settembre

Meteo

Alte temperature anche la settimana prossima

Il primo weekend di settembre sarà soleggiato e con temperature in aumento. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che conferma la presenza dell’anticiclone fino ai primi giorni della prossima settimana.

«Solo nelle prossime ore – afferma – saranno possibili temporali sparsi sulle Alpi, sulle Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti; questi rovesci saranno in graduale spostamento da ovest verso est». Oggi, dunque, è previsto qualche perturbazione al mattino ancora tra Lombardia e Triveneto, in particolare a ridosso dei rilievi. Dal pomeriggio l’instabilità interesserà al più l’estremo Nord-Est, ancora una volta soprattutto le montagne ma a tratti anche le vicine pianure.

Finesettimana

Nel fine settimana, invece, dominerà il sole. Le temperature saranno «gradevoli fino a sabato», continua Tedici, poi «domenica inizierà a fare caldo in Sardegna, con punte di 37-38°C nelle zone interne e condizioni di afa lungo le coste, ed in seguito anche sullo Stivale».

Lunedì e martedì

Tra lunedì e martedì è, infine, prevista «un’onda mobile calda», cioè un anticiclone apparente che precede un fronte atlantico in arrivo con piogge sparse. «Infatti – conclude l’esperto – da mercoledì in poi arriveranno dei temporali localmente intensi che colpiranno il Nord, la Sardegna, il Lazio e la Toscana con qualche acquazzone non escluso entro giovedì sul settore tirrenico meridionale».

