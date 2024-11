Sicilia, i fondi regionali per lo spettacolo e le intercettazioni che fotografavano il sistema: «Per il carnevale fattura 1.000 in più»

LA NOSTRA INCHIESTA

All’onorevole Carlo Auteri non piace parlare al telefono. Però le cimici, quel 28 febbraio 2013, sono dentro l’auto su cui viaggiava con l’amico e socio Mario Fraello. «Ora arrivano i bonifici all’Abc cinema, tutto qua è il gioco. Devono arrivare dal Comune di Priolo e dal Comune di Melilli […] vanno a confluire tutte all’Abc». «Ma glieli giri tu i bonifici che fa l’associazione?», domanda Fraello. «L’Abc mi fa a me la fattura e io gli do i soldi […] Ci sono 28mila euro che devono entrare, ci sono diecimila euro di guadagno per il Carnevale… Ho diecimila euro tondi tondi».

C’è una vecchia inchiesta della procura di Siracusa – a cui venne dato il nome, piuttosto evocativo, di “Qualunquemente” – nei cui polverosi faldoni si nascondono le intercettazioni, insieme con quelle di molti politici della provincia aretusea, anche dell’impresario della cultura futuro deputato regionale di Fratelli d’Italia. Assolto dall’accusa di truffa aggravata, è bene precisarlo, sui fondi del carnevale 2013 a Priolo. Ma nelle sue conversazioni si spiegano i meccanismi di un settore su cui adesso sono puntati gli occhi della politica. Undici anni dopo che la magistratura ci aveva messo, invece, le orecchie.

«Tu devi fare una fattura di 4.800 euro per il carnevale di Melilli… Di Priolo. Vedi che noi ti stiamo pagando 3.800 euro, ma la fattura la devi fare di 4.800, poi facciamo l’operazione», dice invece Auteri, a marzo 2023, al titolare di una società di “service”, a cui poco prima aveva chiesto «un assegno di mille euro, poi ti spiego il motivo». Secondo gli investigatori, la fattura gonfiata avrebbe permesso di restituire la somma prestata. Le richieste di spiegazioni al telefono dell’imprenditore, però, avrebbero spazientito il politico manager di teatro, spingendolo a sfogarsi con Fraello: «Come può essere così?», diceva. E poi sbottava: «Sucaminchia di Eva… ‘u pacchiu ri ta’ nanna».