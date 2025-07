Sinner dopo la vittoria a Wimbledon: «Non credo di essere ancora arrivato al mio meglio»

Tennis

«Ho 23 anni, spero di poter continuare a migliorare» ha detto il numero 1 al mondo

La sconfitta è stata durissima, averla vendicata dopo poco più di un mese è l’orgoglio principale di Jannik Sinner, nuovo re di Wimbledon. «Non è stato facile accettare quella partita – ha ammesso Sinner -. Cerco di essere sempre onesto con me stesso, e alla fine sono giunto alla conclusione che fosse stato meglio perdere così (dopo essere stato due set avanti, ndr) che non conquistando solo due game. E poi parliamo sempre di tennis».«Nelle settimane successive mi sono allenato con molta intensità, sentivo di poter giocare molto bene – ha detto ancora il vincitore di Wimbledon -. Ecco perché, dopo il Roland Garros, mi sono detto che non era il momento di buttarmi giù. La rivalità con Carlos? È uno stimolo in più, ma non credo di essere ancora arrivato al mio meglio: ho 23 anni, spero di poter continuare a migliorare. Ma è importante avere avversari come Carlos, che ti danno la forza allenarti e continuare a giocare».

