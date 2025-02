Siracusa, decine di artisti internazionali accusano il festival Ortigia Sound System: «Non ci hanno mai pagati»

Il caso

Le accuse, partite da un post Instagram di una agenzia di Amsterdam, si sono moltiplicate e sono state raccolte da Resident Advisor, piattaforma di riferimento a livello mondiale per il settore. Al momento, nessun commento dagli organizzatori

Tutto parte da un post Instagram: l’agenzia “Minor Am” di Amsterdam denuncia di non essere stata pagata dagli organizzatori di un importante festival musicale siciliano, “Ortigia Sound System“, per le performance tenute nell’edizione 2024. E inizia un proluvio di commenti, quasi uno “shitstorm” nei confronti del festival e dei loro organizzatori, con testimonianze di situazioni simili provenienti dall’Italia e dall’estero da musicisti, producer e operatori video che operano nel settore della musica elettronica.

Le testimonianze son state poi raccolte da Resident Advisor, piattaforma di riferimento a livello mondiale per il settore, nel quale gli operatori si tengono in contatto con proprie pagine dedicate. Secondo quando riportato nell’articolo del magazine di Resident Advisor, sono già «dozzine gli artisti – come John Gómez, Nikki Nair, Orpheu The Wizard, Tako, David August and Sara Persico – che hanno risposto al post Instagram di Minor AM del 12 febbraio nel quale si accusa il festival siciliano di non averli pagati». Accuse che si aggiungono, come rporta sempre Resident Advisor a quelle di altri artisti e agenzie note nel settore come «DjRUM, livwutang, upsammy and Holy Tongue».

Tra le tante, viene riportata la testimonianza – sotto forma di commento su Instagram – di Gomez: «Otto mesi di email, promesse e scadenze di pagamenti posticipati ma mai onorati». E Gomez aggiunge: «Sono triste di vedere che questo si estende anche ad altri artisti. La nostra comprensione è finita con la nostra pazienza».

Alle accuse, raccolte anche citando conversazioni con due degli organizzatori del festival – Angelo Morando ed Enrico Gambadoro, rispettivamente “chief operating officer” e “founder and Ceo” di Ortigia Soundsystem”, l’organizzazione non ha ancora reagito pubblicamente.