Siracusa, Ospitaletto sarà l’avversaria della semifinale

Poule scudetto di Serie D: andata al "De Simone" domenica prossima

Il Siracusa si prepara ad affrontare un importante appuntamento nelle semifinali della Poule scudetto di Serie D, dove incontrerà l’Ospitaletto, miglior seconda classificata dei gironi eliminatori. Il sorteggio ha infatti stabilito che, essendo Ospitaletto e Bra appartenenti allo stesso girone eliminatorio, non potranno affrontarsi in semifinale; di conseguenza il Bra se la vedrà con il Livorno.

Le due sfide di semifinale sono in programma con la gara d’andata il 25 maggio e il ritorno il 1° giugno. Il Siracusa giocherà la partita d’andata tra le mura amiche dello stadio De Simone, mentre la gara di ritorno si disputerà in trasferta.

Al termine della vittoria contro il Guidonia, che ha consegnato al Siracusa la Coppa per la vittoria del campionato, il presidente Alessandro Ricci ha sottolineato l’importanza di continuare a lottare fino in fondo in questa fase decisiva della stagione. «Siamo arrivati fin qui con grande impegno e determinazione – ha dichiarato Ricci – e ora vogliamo proseguire il nostro percorso per onorare al massimo questo straordinario campionato».