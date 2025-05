Solarino, ecco il nuovo consiglio comunale

L'assise del neoeletto sindaco Spada

Il civico consesso del neoeletto sindaco Tiziano Spada: 8 seggi per la maggioranza, la minoranza ne ottiene 4

Solarino ha un nuovo Consiglio Comunale a seguito delle recenti elezioni amministrative che hanno visto la vittoria di Tiziano Spada, candidato sindaco della lista “Orizzonte Solarino”. La compagine guidata da Spada ottiene 8 seggi, mentre alla lista del candidato sconfitto Peppe Germano, “La Svolta Buona”, ne spettano 4, di cui uno assegnato allo stesso Germano in qualità di primo dei non eletti secondo la normativa vigente.

Tra i consiglieri eletti nella maggioranza spicca Benedetta Italia, che con 747 preferenze personali stabilisce un vero e proprio record, seguita da Giuseppe Pelligra (537 voti), Oriana Burgio (476), Floriana Lombardo (396), Marco Torcasso (366), Seby Scorpo (352), Giuseppe D’Aquino (324) ed Emilio Terranova (318). Restano fuori dal Consiglio comunale, nonostante un buon numero di preferenze, Milo Carpinteri (302), Noemi Giangravé (292), Santina Inturrisi (269) e Salvatore Oliva (175).

Per quanto riguarda la minoranza, oltre a Peppe Germano che siede in Consiglio come candidato sindaco perdente, sono stati eletti Francesca Oliva, con 599 preferenze, Pietro Mangiafico (550) e Salvatrice Cassia (366). Gli altri candidati della lista “La Svolta Buona” hanno ottenuto voti significativi ma insufficienti per entrare in Consiglio: Rosa Bazzano (317), Retilia Gervasi (326), Seby Mortellaro (333), Seby Montalto (332), Sebastiano Zappulla (327), Michele Gianni (295), Amalia Valenti (284), Chiara Castiglia (223) e Salvatore Vasques (141).