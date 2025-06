Sorpresi mentre razziavano pietra lavica da una masseria di via San Francesco alla Rena

criminalità

Denunciati dalla Polizia due catanesi

Hanno scardinato oltre 200 basole in pietra lavica dal pavimento di una masseria di via San Francesco alla Rena. I due ladri, entrambi catanesi di 68 e 47 anni, sono stati individuati dai proprietari del fondo agricolo che hanno subito chiesto l’intervento della Polizia.

I due ladri di basole avevano già caricato la refurtiva, appena asportata, su un camion, pronti per far perdere le loro tracce.

In pochi minuti, però, sono giunti sul posto i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania che hanno ascoltato i proprietari e hanno avuto modo di appurare che il materiale scardinato dal pavimento della masseria era stato già riposto sul camion. Dagli accertamenti dei poliziotti è emerso come il mezzo utilizzato dai due catanesi per compiere il furto fosse stato preso a noleggio. Inoltre, sono stati trovati al suo interno anche alcuni arnesi che i due ladri hanno utilizzato per prelevare le basole e caricarle sul camion.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre le basole sono state riconsegnate ai legittimi proprietari che hanno formalizzato la denuncia.