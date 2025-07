Sorteggiato il calendario della Serie C: l’esordio, le partite e le date di Catania, Trapani, Siracusa e dei derby

calcio

Si parte il 24 agosto

Il Catania esordirà in campionato il 24 agosto in casa contro il Foggia, la prima trasferta è programmata a Cava de’ Tirreni il 31 (a meno di anticipi o posticipi), il terzo turno prevede un Catania-Monopoli che si profila davvero interessante. Sono le prime tre giornate dei calendari sorteggiati a mezzogiorno dalla Lega di Serie C.

Il Trapani invece farà il suo esordio a Casarano, mentre il Siracusa c’è la Salernitana all’Arechi.

Il quarto turno prevede il confronto in casa del Catania a Cosenza datato 14 settembre, il quinto Catania-Sorrento in programma il 21 settembre. Primo derby siciliano il 24 settembre con Trapani-Catania, mentre il 28 la prima doppia trasferta nel giro di quattro giorni porterà i rossazzurri a Cerignola. Il Catania, dunque, tornerà in casa il 5 ottobre per affrontare il Siracusa nell’altro derby isolano. Giugliano-Catania si giocherà il 12 ottobre.

Il Siracusa giocherà la prima a Salerno, poi esordirà in casa col Monopoli, quindi il 7 settembre sarà a Cerignola, il 14 riceverà un’altra aspirante grande come il Benevento e il 21 settembre viaggerà alla volta di Crotone. Siracusa-Potenza sarà valida per il sesto turno, quindi ancora match interno con il Cosenza.

Il Trapani esordirà a Casarano il 24 agosto, la prima in casa sarà contro il Latina il 31, quindi sfida in casa del Sorrento il 7 settembre, match al Provinciale con la Casertana il 14, sfida ad Altamura il 21.

