Sosta nel porto di Catania per il pattugliatore della Marina militare ”Thaon di Revel”: la nave aprirà al pubblico

Il Pattugliatore polivalente d’altura della Marina Militare ‘Thaon di Revel’ sarà in porto a Catania dal 20 al 24 giugno 2024. Lo rende noto la stessa forza armata aggiungendo che durante la sosta in porto la nave aprirà al pubblico per le visite sabato 22 e domenica 23 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.L’unità dal 6 aprile scorso è impegnata nel Mediterraneo centrale nel ruolo di flagship dell’operazione denominata Eurnavfor med ‘Irinì con l’obiettivo di «garantire, in sinergia con altri assetti aeronavali assegnati al dispositivo, l’applicazione dell’embargo stabilito dalle Nazioni Unite per contrastare il flusso di armi verso la Libia».

