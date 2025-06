Sostenibilità delle imprese, Unicredit finanzia progetto alla Sibeg per una maggiore efficienza produttiva e distributiva

Innovazione

L’impianto fotovoltaico passerà dagli attuali 2,2 megawatt a 5,8 MWp

Unicredit ha erogato un finanziamento Esg Futuro Sostenibile Plus di 15 milioni a Sibeg per realizzare un nuovo magazzino automatizzato verticale, destinato a ottimizzare il trasferimento delle materie prime e dei prodotti finiti dall’area di produzione alla nuova piattaforma logistica dell’azienda. Una struttura del tipo «pick tower», in cui l’attività totalmente automatizzata permetterà all’azienda catanese di incrementare ulteriormente l’efficienza produttiva e distributiva. L’impianto fotovoltaico passerà dagli attuali 2,2 megawatt a 5,8 MWp.

La società

Sibeg si occupa della produzione, imbottigliamento e sviluppo dei prodotti di The Coca-Cola Company e Monster Energy, ed è la principale controllata operativa del Gruppo Acies. Con un fatturato di oltre 190 milioni di euro, conta circa 415 collaboratori e serve 500 clienti di diversi canali (Moderno, Discount, Tradizionale, Horeca, Vending e Travel Retail), attraverso i quali raggiunge oltre 24.500 punti vendita in tutta la Sicilia e detiene circa 62% del valore del mercato delle bevande in Sicilia.

Le dichiarazioni