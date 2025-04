Sparatoria Monreale, il 16enne ferito: «Sono vivo per miracolo»

LA TESTIMONIANZA

Il giovane ha una ferita alla testa ma non è in pericolo di vita

«Mi hanno sparato in testa. Non ho visto chi ha sparato, ho solo sentito i colpi. Sono vivo per miracolo. Io non ho partecipato alla rissa». E’ quanto ha detto il giovane di 16 anni ricoverato all’ospedale Ingrassia intervistato dal Tg Com. Il giovane ha una ferita alla testa ma non è in pericolo di vita. «In quei momenti credevo di morire – ha aggiunto – Chiedo giustizia, chi ha fatto questo deve pagare. Voglio solo dire condoglianze alle famiglie delle vittime».

