Spari in piazza San Cocimo, indaga la Squadra mobile. Ieri colpi di pistola in zona Cimitero

CATANIA

Si cerca di capire se i due fatti siano collegati. Gli investigatori sono al lavoro

Si torna a sparare a Catania. Un’ora fa alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella zona di piazza Machiavelli, conosciuta come piazza San Cocimo. Alcune segnalazioni di residenti sono arrivate al 112Nue e in via San Damiano è intervenuta una volante della polizia. Nessuno è rimasto ferito. Non è ancora chiaro a chi fossero dirette le pistolettate: in quella strada però abitano diversi personaggi con alcuni precedenti penali. Ora l’indagine sarà condotta dalla Squadra Mobile, che ha già cominciato a raccogliere alcune testimonianze.

Ieri notte in viale della Regione, vicino al Cimitero di Catania, la vetrata di un distributore di carburante è stata colpita da almeno sei colpi di pistola. Già sono stati acquisiti i filmati del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire all’identità del pistolero. Sull’episodio, che appare un avvertimento, indaga sempre la Mobile. E ora si cerca di capire se tra le due vicende ci possano essere dei collegamenti.

